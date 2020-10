La Norvegia non si qualifica per gli Europei, Haaland sbotta: “Non coinvolto nel gioco della squadra” (Di sabato 10 ottobre 2020) C'è tanta amarezza e delusione dopo la sconfitta delle scorse ore della Norvegia contro la Serbia. Un k.o. che costa alla squadra del giovane bomber Erling Braut Haaland la mancata qualificazione per il prossimo Europeo. Un vero peccato non poter vedere il centravanti in azione nel prossimo torneo per Nazioni.Lo sa bene lo stesso attaccante che è letterlamente esploso ai microfoni di TV2 dopo l'insuccesso.Haaland: "La squadra non mi ha coinvolto"caption id="attachment 1021039" align="alignnone" width="610" Haaland (getty images)/caption"Non mi sono sentito coinvolto nel gioco della mia squadra", ha detto espressamente Haaland in riferimento alle pecche del gioco ... Leggi su itasportpress (Di sabato 10 ottobre 2020) C'è tanta amarezza e delusione dopo la sconfitta delle scorse orecontro la Serbia. Un k.o. che costa alla squadra del giovane bomber Erling Brautla mancatazione per il prossimo Europeo. Un vero peccato non poter vedere il centravanti in azione nel prossimo torneo per Nazioni.Lo sa bene lo stesso attaccante che è letterlamente esploso ai microfoni di TV2 dopo l'insuccesso.: "La squadra non mi ha"caption id="attachment 1021039" align="alignnone" width="610"(getty images)/caption"Non mi sono sentitonelmia squadra", ha detto espressamentein riferimento alle pecche del...

