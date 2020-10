La ministra Lucia Azzolina ha querelato Matteo Salvini: “Troppi post sessisti” (Di sabato 10 ottobre 2020) Il leader della Lega non può concedersi un attimo di tregua. Lucia Azzolina, la ministra dell’istruzione, ha infatti sporto querela a Matte Salvini perchè ha fatto “più post sessisti”. Lo ha dichiarato durante un’intervista radiofonica alla trasmissione “Le mattine di Radio Capital”, condotta da Selvaggia Lucarelli. In realtà, la denuncia non è recente: “L’ho querelato mesi fa. Tante volte questi post sono anche stati rilanciati dalle donne”, e la cosa, ha ammesso, “mi ha fatto molto male”. Secondo la ministra, infatti, l’Italia è “un Paese in cui vanno ricostruiti certi stereotipi”. >>Leggi anche: Brescia suicida in ... Leggi su urbanpost (Di sabato 10 ottobre 2020) Il leader della Lega non può concedersi un attimo di tregua., ladell’istruzione, ha infatti sporto querela a Matteperchè ha fatto “piùsessisti”. Lo ha dichiarato durante un’intervista radiofonica alla trasmissione “Le mattine di Radio Capital”, condotta da Selvaggia Lucarelli. In realtà, la denuncia non è recente: “L’homesi fa. Tante volte questisono anche stati rilanciati dalle donne”, e la cosa, ha ammesso, “mi ha fatto molto male”. Secondo la, infatti, l’Italia è “un Paese in cui vanno ricostruiti certi stereotipi”. >>Leggi anche: Brescia suicida in ...

