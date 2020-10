La maturità di Mafia Definitive Edition | diciotto anni festeggiati come si deve

Leggi su optimagazine

(Di sabato 10 ottobre 2020) Isono l’età della maturità, anche per. È infatti dopo questo preciso lasso di tempo che il primo storico capitolo torna nuovamente agli onori della cronaca. Era il 2002 quando il gioco originale faceva capolino sugli scaffali dei negozi, nell’edizione per PC. Quella per console, PS2 e Xbox, arrivò solo duedopo. Storia diversa al giorno d’oggi, conche arriva in contemporanea su tutte le piattaforme per cui è stato progettato, vale a dire PS4, Xbox One e PC. Un rifacimento che rappresenta un tributo a una serie che è stata pionieristica, e che guarda con fiducia al futuro. Soltanto quattro ...