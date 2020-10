La ' marcia della liberazione' | a Roma sfilano i ' negazionisti'

Leggi su agi

(Di sabato 10 ottobre 2020) AGI - E' in corso a piazza San Giovanni a'La'. Dal palco allestito sotto la Basilica è partito l'invito ad indossare la mascherina ma sono in tanti a non rispettare l'obbligo. "Questa non è una manifestazione 'Sì Mask o No Mask'" hanno detto dall'altoparlante. “Non indosso la mascherina perché è sinonimo di sudditanza. La mia unica paura è la perditalibertà", dice ai giornalisti uno dei manifestanti che non ha alcuna intenzione di indossare il dispositivo di protezione. "Non si può accettare che si combatta la pandemia in maniera diversa in ogni luogo d'Italia - ha detto un altro manifestante -. Ad oggi non c'è un protocollo unico, dobbiamo dare una sanità uguale per tutti, ...