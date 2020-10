La leggenda del Rolex sull' Everest

Leggi su gqitalia

(Di sabato 10 ottobre 2020)o Smith? Questo è il dilemma: il 29 maggio di 67 anni fa la spedizione inglese capitanata da Sir John Hunt conquistò per la prima volta la cima dell’, la più alta montagna del mondo che con i suoi 8.848 metri dominava la catena dell’Himalaya. Due uomini raggiunsero la vetta - il neozelandese Edmund Hillary e lo sherpa Tenzing Norgay (foto in alto) - e fu una vittoria a pari merito perché i due strinsero il patto di non rivelare mai chi per primo salì fino in cima. Il giallo rimase irrisolto a lungo, ma la conquista è collegata anche a un altro, piccolo mistero orologiero: quello della nascita delmodello Explorer. La spedizione, organizzata come un’impresa militare, contava su 350 portatori, venti sherpa (il nome indica un gruppo etnico nepalese e ...