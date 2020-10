La finale maschile del Roland Garros: i soliti noti (Di sabato 10 ottobre 2020) La finale maschile del Roland Garros domani sarà un appuntamento che tutti attendevano. Ovviamente se avessimo intervistato 1000 spettatori chiedendo ‘quale finale vorreste?’ “Djokovic-Nadal”. finale maschile una costante noiosa Spero che tra pochissimo tempo avremmo anche altri attori in scena. Questa consuetudine sta diventando noiosa. 56esimo appuntamento tra i due. Era la partita più attesa, la più desiderata da molti appassionati tranne che da me. 25 secondi di palleggi tra un servizio e l’altro, bordate da fondo campo con urletti vari e attesa infinita tra tic rituali. Comunque la partita tra il numero e il numero due al mondo è ormai diventata come una serie tv, si bombarderanno senza fine e ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 10 ottobre 2020) Ladeldomani sarà un appuntamento che tutti attendevano. Ovviamente se avessimo intervistato 1000 spettatori chiedendo ‘qualevorreste?’ “Djokovic-Nadal”.una costante noiosa Spero che tra pochissimo tempo avremmo anche altri attori in scena. Questa consuetudine sta diventando noiosa. 56esimo appuntamento tra i due. Era la partita più attesa, la più desiderata da molti appassionati tranne che da me. 25 secondi di palleggi tra un servizio e l’altro, bordate da fondo campo con urletti vari e attesa infinita tra tic rituali. Comunque la partita tra il numero e il numero due al mondo è ormai diventata come una serie tv, si bombarderanno senza fine e ...

Alenize82 : @GiovanniTicca @AlexD_Milanista i migliori in singolare Matilde Paoletti e Luca Nardi che han fatto ottavi di final… - canottaggio1888 : In acqua due ore dopo rispetto all'orario preventivato per una problematica occorsa alla barca della Germania, il d… - Alenize82 : Per la serie: 'Dietro a #Federer il nulla' in questo momento si sta giocando la finale del singolare maschile junio… - davidegaddoni : @dorinileonardo Parametrato al calcio femminile. Uno spettacolo minore. Ricordo l'impressione che ebbi della differ… - canottaggio1888 : Vittoria e miglior tempo per Niels Torre, che domani partirà con i favori del pronostico nel singolo PL maschile. L… -

Ultime Notizie dalla rete : finale maschile Roland Garros, le finali del doppio maschile e femminile: Swiatek sconfitta in semi Ubi Tennis Roland Garros: Nadal e Djokovic volano in finale

FRANCESCO LOIACONO - Nella prima semifinale del torneo di tennis maschile del Roland Garros a Parigi lo spagnolo Rafael Nadal ha vinto 6-3 6-3 7-6 contro l’argentino Diego Schwartzman. Per Nadal ...

Canottaggio – Europei Assoluti. La flotta azzurra in finale con 17 equipaggi

POZNAN, 10 ottobre 2020 – Una Italremo forte e compatta quella che a Poznan (Polonia), sulle acque del Malta Lake, ha raggiunto le finali di domani con 17 equipaggi sui ventuno iniziali (affronteranno ...

FRANCESCO LOIACONO - Nella prima semifinale del torneo di tennis maschile del Roland Garros a Parigi lo spagnolo Rafael Nadal ha vinto 6-3 6-3 7-6 contro l’argentino Diego Schwartzman. Per Nadal ...POZNAN, 10 ottobre 2020 – Una Italremo forte e compatta quella che a Poznan (Polonia), sulle acque del Malta Lake, ha raggiunto le finali di domani con 17 equipaggi sui ventuno iniziali (affronteranno ...