La finale femminile | quella mai pensata

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 10 ottobre 2020) E allora sarà estrema, violenta, indomabile, sbavante, cosa? Ladel Roland Garros. Ora provateci voi a dire ad una di queste due: “Hai perso o sei la sfavorita”, vi consiglio di farvi prima l’antirabbica. La sorprendentemai“Mesdames et Messieurs, nous montons sur scène sur le court central de Roland Garros Philippe Chatrier: Iga Swiatek-Sofia Kenin”. Se fosse nei sogni la sognerei cosi, perché per alcuni potrebbe essere la prima ed unica volta perfino in sogno. Che Iga Swiatek e Sofia Kenin non siano fulmini di guerra lo sappiamo, ma questa volta è un’altra storia: questa volta hanno entrambe fatto ALL IN. Ora andate voi a dire ad entrambe che il poker che hanno in ...