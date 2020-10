La Ferrari prima insulta Fazio poi attacca Rampini. "Forse perché...". Dagospia, uno spietato sospetto sulla giornalista Rai (Di sabato 10 ottobre 2020) Tiziana Ferrario ha un libro da promuovere è spesso è ospite in tv. Giovedì sera è stata protagonista di una lite con Federico Rampini a Piazzapulita ed aveva già polemizzato con il programma di Fabio Fazio, Che Tempo Che Fa. Dagospia lancia il sospetto che lo faccia per mettersi in mostra e pubblicizzare il suo libro. Dopo aver definito la tv di Fazio ''maschilista, con valletta semimuta e bruttina intelligente'', riferita a Filippa Lagerback e Luciana Littizzetto, Nel talk di Formiglia si è scontrata con l'editorialista di Repubblica, che però gliele ha cantate: ''Voi siete tutti convinti che qui in America c'è l'inferno sanitario, vi devo stupire. qui si fanno più ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 10 ottobre 2020) Tizianao ha un libro da promuovere è spesso è ospite in tv. Giovedì sera è stata protagonista di una lite con Federicoa Piazzapulita ed aveva già polemizzato con il programma di Fabio, Che Tempo Che Fa.lancia ilche lo faccia per mettersi in mostra e pubblicizzare il suo libro. Dopo aver definito la tv di''maschilista, con valletta semimuta e bruttina intelligente'', riferita a Filippa Lagerback e Luciana Littizzetto, Nel talk di Formiglia si è scontrata con l'editorialista di Repubblica, che però gliele ha cantate: ''Voi siete tutti convinti che qui in America c'è l'inferno sanitario, vi devo stupire. qui si fanno più ...

microcerotis : RT @microcerotis: Essere Ferrari: obbligati a perdere - microcerotis : Essere Ferrari: obbligati a perdere - icanalwaysdream : Non sto piangendo, ho solo Carletto più tutta la sua Ferrari in un occhio. Prima de anda a dormi non se possono le… - ferrari_fzenato : RT @Framatte3: Mi sento come se fosse un momento di calma prima della tempesta... #its40baby #ciavarrini - ferrari_fzenato : RT @meneresto: Effettivamente noi che siamo abituati a fantasticare e ad andare oltre già dopo quella famosa clip del primo febbraio non ci… -