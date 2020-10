La confessione dell’attaccante | “penalizzato dalla love story con Elisabetta Canalis” FOTO

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 10 ottobre 2020) L’attaccante Reginaldo è reducepromozione in Serie B con la maglia della Reggina, adesso ha iniziato una nuova avventura con il Catania. La carriera del brasiliano è stata di primo livello, anche in Serie A è riuscito a fare la differenza. Intervistato da Itasportpress, il calciatore ha parlato dellastore con l’ex VelinaCanalis, spiegando di essere stato penalizzatorelazione. “Ci conoscemmo a casa di Bernardo Corradi in occasione di un suo compleanno. Lei sapeva chi ero io e io sapevo chi era lei e quasi subito in quella serata di allegria sbocciò l’amore tra noi. È stata un bella storia d’amore anche se è durata pochi mesi. È stataa lasciarmi e non ho alcun problema a dirlo, ...