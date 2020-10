La Cgil scende in piazza. Landini lascia Roma sommersa dai rifiuti (Di sabato 10 ottobre 2020) Cgil e Fp Cgil è scesa in piazza per lanciare "Sanità: pubblica e per tutti! Le nostre proposte per il Servizio socio sanitario nazionale". Sul palco di piazza del Popolo, a Roma, si sono succeduti il ministro della Salute, Roberto Speranza, e il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini. Poi la manifestazione è finita, la folla è andata via e in terra restano solo cartacce e rifiuti. E meno male che l'intento era quello di migliorare il servizio sanitario... Leggi su iltempo (Di sabato 10 ottobre 2020)e Fpè scesa inper lanciare "Sanità: pubblica e per tutti! Le nostre proposte per il Servizio socio sanitario nazionale". Sul palco didel Popolo, a, si sono succeduti il ministro della Salute, Roberto Speranza, e il segretario generale della, Maurizio. Poi la manifestazione è finita, la folla è andata via e in terra restano solo cartacce e. E meno male che l'intento era quello di migliorare il servizio sanitario...

