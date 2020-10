La carica dei 101: Lanzotti rilancia Forza Italia a Napoli, adesioni a raffica (Di sabato 10 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Ti prego fammi entrare…”: il coordinatore cittadino di Forza Italia a Napoli, Stanislao Lanzotti, in queste ore è letteralmente subissato di richieste. La sua idea, in tempi di distanziamento sociale, e in vista delle comunali, funziona: Lanzotti ha creato una chat whatsapp con 101 napoletani vip che dibattono di tutto. Tra i partecipanti ci sono professori universitari come Riccardo Resciniti o Gianni Docimo e giornaliste di fama nazionale come Anna La Rosa. Un bel pezzo di borghesia come ricorda Francesco De Giovanni, imbattuto presidente di Chiaia che non si rassegna al degrado della città. Gli ultimi ingressi? Lucilla Nele e Costanzo Jannotti Pecci. ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 10 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Ti prego fammi entrare…”: il coordinatore cittadino di, Stanislao, in queste ore è letteralmente subissato di richieste. La sua idea, in tempi di distanziamento sociale, e in vista delle comunali, funziona:ha creato una chat whatsapp con 101 napoletani vip che dibattono di tutto. Tra i partecipanti ci sono professori universitari come Riccardo Resciniti o Gianni Docimo e giornaliste di fama nazionale come Anna La Rosa. Un bel pezzo di borghesia come ricorda Francesco De Giovanni, imbattuto presidente di Chiaia che non si rassegna al degrado della città. Gli ultimi ingressi? Lucilla Nele e Costanzo Jannotti Pecci. ...

Ultime Notizie dalla rete : carica dei L’ex bomber della Massese, la laureanda e tanti altri: la carica dei 650 candidati Il Tirreno Ciclismo, Mountain bike: Eva Lechner argento ai mondiali

Medaglia d'oro alla campionessa in carica, la fuoriclasse francese Pauline Ferrand Prevot che si è imposta con tre minuti di vantaggio sulle avversarie. Lechner ha effettuato una bella rimonda nel ...

DTM: René Rast domina Gara 1 a Zolder con l'Audi

Il Campione in carica non ha rivali e precede comodamente il duo Frijns-Müller, bravi a sconfiggere Glock. Grande prova di Newey in Top5, Rockenfeller incappa in problemi, fuori Wittmann.

