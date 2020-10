La Campania a rischio chiusura (Di sabato 10 ottobre 2020) La Campania è a rischio chiusura? Ieri Vincenzo De Luca ha nuovamente evocato la parola lockdown nella sua diretta Facebook. La situazione degli ospedali e le rischiete alla Protezione Civile De Luca ha chiesto massima collaborazione ai cittadini: “L’obiettivo – spiega – è avere un equilibrio tra i nuovi positivi e i guariti. Ma se abbiamo mille contagi e duecento guariti è lockdown. Se abbiamo un incremento ogni giorno di 800 nuovi positivi chiudiamo tutto. Non drammatizzo, faccio un calcolo numerico”. Un calcolo che si avvicina pericolosamente, guardando i numeri campani di ieri: 769 positivi e 117 guariti, con 5 decessi. Ci siamo quasi e infatti De Luca manda un messaggio netto al governo: “La mia opinione – dice – è che già oggi forse ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 10 ottobre 2020) Laè a? Ieri Vincenzo De Luca ha nuovamente evocato la parola lockdown nella sua diretta Facebook. La situazione degli ospedali e le rischiete alla Protezione Civile De Luca ha chiesto massima collaborazione ai cittadini: “L’obiettivo – spiega – è avere un equilibrio tra i nuovi positivi e i guariti. Ma se abbiamo mille contagi e duecento guariti è lockdown. Se abbiamo un incremento ogni giorno di 800 nuovi positivi chiudiamo tutto. Non drammatizzo, faccio un calcolo numerico”. Un calcolo che si avvicina pericolosamente, guardando i numeri campani di ieri: 769 positivi e 117 guariti, con 5 decessi. Ci siamo quasi e infatti De Luca manda un messaggio netto al governo: “La mia opinione – dice – è che già oggi forse ...

