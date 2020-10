Juventus, profumo di rinnovo per il talento Frabotta (Di sabato 10 ottobre 2020) Una dolce sorpresa tra mille incognite. Gianluca Fabrotta, nonostante la giovanissima età ed un nome poco conosciuto ai più, potrebbe essere perfettamente il simbolo della nuova Juventus di Pirlo: giovane, volenterosa, promettente. Il ragazzo dell’Under 23 infatti è stato una vera sorpresa dell’inizio della nuova stagione. Oltre ad essere una delle poche pedine sottratte praticamente sempre a Zauli, il classe ’99 è riuscito anche a conquistarsi una maglia da titolare nel match del debutto contro la Sampdoria, per poi subentrare contro la Roma. Certo, con l’assenza di Alex Sandro il tutto è sembrato più inevitabile, ma non dimentichiamo che il ventunenne è riuscito in quell’occasione a battere la concorrenza di De Sciglio, non proprio l’ultimo arrivato. In attesa di conferme, ... Leggi su tuttojuve24 (Di sabato 10 ottobre 2020) Una dolce sorpresa tra mille incognite. Gianluca Fabrotta, nonostante la giovanissima età ed un nome poco conosciuto ai più, potrebbe essere perfettamente il simbolo della nuovadi Pirlo: giovane, volenterosa, promettente. Il ragazzo dell’Under 23 infatti è stato una vera sorpresa dell’inizio della nuova stagione. Oltre ad essere una delle poche pedine sottratte praticamente sempre a Zauli, il classe ’99 è riuscito anche a conquistarsi una maglia da titolare nel match del debutto contro la Sampdoria, per poi subentrare contro la Roma. Certo, con l’assenza di Alex Sandro il tutto è sembrato più inevitabile, ma non dimentichiamo che il ventunenne è riuscito in quell’occasione a battere la concorrenza di De Sciglio, non proprio l’ultimo arrivato. In attesa di conferme, ...

junews24com : Juventus Women, col Milan profumo di esordio per il crack Hurtig - - hbk_89 : Fossi in De Sciglio accetterei di corsa il Celtic, squadra affascinante, in un campionato dove si sente il profumo… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus profumo Juventus, profumo di rinnovo per il talento Frabotta TuttoJuve24.it Marchisio, dalla Juventus a testimonial di calze, star Instagram e sex symbol

Claudio Marchisio va in gol con... un paio di calze. L'ex Principino della Juventus (soprannome che si porta dietro da quando aveva 18 anni "perché arrivavo agli allenamenti con il completo"), dopo av ...

Blog: 'Amarcord ottobre': da Kakà a Pirlo... con il profumo delle prime castagne

Blog Calciomercato.com: Ieri pomeriggio leggevo la notizia, sul portale di VivoPerLei, di una inedita iniziativa intrapresa dalla nostra Redazione e cioè quella ...

Claudio Marchisio va in gol con... un paio di calze. L'ex Principino della Juventus (soprannome che si porta dietro da quando aveva 18 anni "perché arrivavo agli allenamenti con il completo"), dopo av ...Blog Calciomercato.com: Ieri pomeriggio leggevo la notizia, sul portale di VivoPerLei, di una inedita iniziativa intrapresa dalla nostra Redazione e cioè quella ...