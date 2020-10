Juventus, Pirlo può esultare: il nuovo acquisto ce l’ha in rosa (Di sabato 10 ottobre 2020) Il termine della scorsa sessione di calciomercato avrebbe fatto storcere il naso a parecchi tifosi della Juventus. La società bianconera, secondo il parere di molti opinionisti ed esperti di calcio, non sarebbe stata in grado di regalare ad Andrea Pirlo almeno un paio di innesti in più per quanto riguarda le fasce laterali della squadra. Dal punto di vista quantitativo, alla Vecchia Signora mancherebbe almeno un altro esterno di ruolo, un jolly che possa giocare al meglio sia lungo la corsia destra che sulla sinistra. Tuttavia, il Maestro avrebbe già in mente una soluzione, sfruttando le caratteristiche di un giocatore che lo scorso anno non avrebbe brillato, ovvero Danilo. Il brasiliano è sbarcato all’ombra della Mole un anno fa, nell’ambito dello scambio con Cancelo, trasferitosi al Manchester City. Affare che ... Leggi su tuttojuve24 (Di sabato 10 ottobre 2020) Il termine della scorsa sessione di calciomercato avrebbe fatto storcere il naso a parecchi tifosi della. La società bianconera, secondo il parere di molti opinionisti ed esperti di calcio, non sarebbe stata in grado di regalare ad Andreaalmeno un paio di innesti in più per quanto riguarda le fasce laterali della squadra. Dal punto di vista quantitativo, alla Vecchia Signora mancherebbe almeno un altro esterno di ruolo, un jolly che possa giocare al meglio sia lungo la corsia destra che sulla sinistra. Tuttavia, il Maestro avrebbe già in mente una soluzione, sfruttando le caratteristiche di un giocatore che lo scorso anno non avrebbe brillato, ovvero Danilo. Il brasiliano è sbarcato all’ombra della Mole un anno fa, nell’ambito dello scambio con Cancelo, trasferitosi al Manchester City. Affare che ...

