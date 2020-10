Juventus, Pirlo osserva i bianconeri di Polonia-Italia: attenzione soprattutto a Chiesa (Di sabato 10 ottobre 2020) Polonia-Italia di domani sera sarà l'occasione per Andrea Pirlo di vedere all'opera quattro suoi giocatori, di cui tre che rappresentano la colonna portante della difesa della Juventus . Parliamo ... Leggi su quotidiano (Di sabato 10 ottobre 2020)di domani sera sarà l'occasione per Andreadi vedere all'opera quattro suoi giocatori, di cui tre che rappresentano la colonna portante della difesa della. Parliamo ...

tuttosport : ?? #Juve, #Alaba a zero stuzzica #Paratici: ideale per #Pirlo - pisto_gol : In questi giorni ho letto che tanti giocatori della Juve finalmente “si divertono” grazie agli allenamenti di Pirl… - juventusfc : ??REMINDER! ?? Alle 14 le parole di Mister @Pirlo_official in diretta dall'Allianz Stadium su @JuventusTV !… - GoalItalia : La Juve ritrova Bernardeschi ?? Pirlo può usarlo come vice Alex Sandro?? [@Lelio85] - Cucciolina96251 : RT @calciomercatoit: ? #Calciomercato ESCLUSIVO - Da #Spalletti, #Allegri e #Sarri alla scelta di #Pirlo da parte della #Juventus: parla #R… -