Juventus-Napoli, settimana prossima il verdetto: gli scenari

settimana prossima arriverà il verdetto su Juventus-Napoli, ecco cosa potrebbe decidere il Giudice Sportivo. I dettagli. Secondo quanto riferisce Repubblica, è atteso per mercoledì il verdetto del Giudice Sportivo in merito a Juventus-Napoli. Due i possibili scenari: sconfitta a tavolino per 3-0 con un punto di penalizzazione per il Napoli oppure il rinvio della partita, molto probabilmente al 13 Gennaio.

