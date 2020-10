Juventus, il calciomercato porta lo scambio: Dybala al Real Madrid? (Di sabato 10 ottobre 2020) Il calciomercato porta il nuovo scambio: il Real Madrid nuovamente al centro delle suggestioni di casa Juventus e il protagonista indiscusso è ancora una volta Paulo Dybala, al centro di un mistero ancora irrisolto riguardo lo spinoso caso rinnovo. Cosa fare in caso non si riuscisse a trovare l’accordo per il famigerato prolungamento di contratto con la Joya? La soluzione potrebbe arrivare dalla Spagna, più precisamente dalla capitale iberica, con un nuovo avvicendamento da sogno per smuovere il roster offensivo di Andrea Pirlo: sul piatto, stando alle ultime notizie, ci sarebbe il cartellino di Marco Asensio, con l’aggiunta di un conguaglio in favore dei bianconeri di circa 30-40 milioni di euro. LEGGI ANCHE: ... Leggi su tuttojuve24 (Di sabato 10 ottobre 2020) Ilil nuovo: ilnuovamente al centro delle suggestioni di casae il protagonista indiscusso è ancora una volta Paulo, al centro di un mistero ancora irrisolto riguardo lo spinoso caso rinnovo. Cosa fare in caso non si riuscisse a trovare l’accordo per il famigerato prolungamento di contratto con la Joya? La soluzione potrebbe arrivare dalla Spagna, più precisamente dalla capitale iberica, con un nuovo avvicendamento da sogno per smuovere il roster offensivo di Andrea Pirlo: sul piatto, stando alle ultime notizie, ci sarebbe il cartellino di Marco Asensio, con l’aggiunta di un conguaglio in favore dei bianconeri di circa 30-40 milioni di euro. LEGGI ANCHE: ...

tuttosport : ?? #Juve, #Alaba a zero stuzzica #Paratici: ideale per #Pirlo - DiMarzio : #Calciomercato #Juventus, operazione ai dettagli con il #Lione per #DeSciglio - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO Chiesa, accordo trovato tra Juventus e Fiorentina Operazione da 50 milioni, prestito con obbligo… - TUTTOJUVE_COM : La Juventus valuta Di Maria a zero, ma... - infoitsport : Calciomercato Juventus, nuovo affare con il Barcellona | Dybala nello scambio -