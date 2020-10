Juventus, è Alaba l’obiettivo a costo zero per il 2021 (Di sabato 10 ottobre 2020) La sessione estiva si è chiusa da pochi giorni ma la Juventus continua a seguire vari obiettivi in chiave mercato. I bianconeri stanno lavorando in ottica 2021 e nel mirino hanno messo David Alaba, difensore del Bayern Monaco in scadenza di contratto nel prossimo giugno. L’austriaco è sulla lista del direttore sportivo Paratici da diverso … L'articolo Juventus, è Alaba l’obiettivo a costo zero per il 2021 Leggi su dailynews24 (Di sabato 10 ottobre 2020) La sessione estiva si è chiusa da pochi giorni ma lacontinua a seguire vari obiettivi in chiave mercato. I bianconeri stanno lavorando in otticae nel mirino hanno messo David, difensore del Bayern Monaco in scadenza di contratto nel prossimo giugno. L’austriaco è sulla lista del direttore sportivo Paratici da diverso … L'articolo, èl’obiettivo aper il

CalcioJcom : New post: Alaba alla Juve, clamorosa idea a parametro zero: i dettagli - zazoomblog : Juventus Alaba non rinnova il Bayern Monaco: può arrivare a zero - #Juventus #Alaba #rinnova #Bayern - Dalla_SerieA : Juve, Alaba a zero stuzzica Paratici: ideale per Pirlo - - tuttosport : ?? #Juve, #Alaba a zero stuzzica #Paratici: ideale per #Pirlo - BombeDiVlad : ?? Alcuni giocatori andranno in scadenza nel 2??0??2??1?? ?? La #Juventus tiene d'occhio due di loro #LBDV… -