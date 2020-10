Juventus, Bonucci dalla Nazionale: “Polemiche alle spalle. Sulla bolla…” (Di sabato 10 ottobre 2020) Leonardo Bonucci parla dal ritiro della Nazionale italiana. Domani la selezione del ct Roberto Mancini sfiderà la Polonia in Nations League e tra i protagonisti in campo dovrebbe figurare anche il difensore della Juventus, che ha raccontato le sue sensazioni in vista della gara di domani contro il compagno in bianconero Szczesny ma anche analizzato le polemiche degli scorsi giorni in merito al protocollo per il contenimento del Covid-19 e alla rottura della cosiddetta bolla. Alcuni giocatori della Juve, sette per la precisione, hanno infatti violato l’isolamento fiduciario, scatenando le ire e i commenti di addetti ai lavori e dell’opinione pubblica. A questo riguardo, Bonucci non ha avuto dubbi: “Ci trovavamo nella bolla più per motivi precauzionali che per effettiva necessità, ... Leggi su tuttojuve24 (Di sabato 10 ottobre 2020) Leonardoparla dal ritiro dellaitaliana. Domani la selezione del ct Roberto Mancini sfiderà la Polonia in Nations League e tra i protagonisti in campo dovrebbe figurare anche il difensore della, che ha raccontato le sue sensazioni in vista della gara di domani contro il compagno in bianconero Szczesny ma anche analizzato le polemiche degli scorsi giorni in merito al protocollo per il contenimento del Covid-19 e alla rottura della cosiddetta bolla. Alcuni giocatori della Juve, sette per la precisione, hanno infatti violato l’isolamento fiduciario, scatenando le ire e i commenti di addetti ai lavori e dell’opinione pubblica. A questo riguardo,non ha avuto dubbi: “Ci trovavamo nella bolla più per motivi precauzionali che per effettiva necessità, ...

