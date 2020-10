Italia U21, azzurrini rientrati nella notte: tamponi negativi (Di sabato 10 ottobre 2020) L’Italia Under 21 è rientrata nella notte a Tirrenia, dopo il rinvio della gara con l’Islanda. Tutti negativi i tamponi effettuati L’Italia Under 21 è rientrata nella notte a Tirrenia dall’Islanda, dopo il rinvio della gara deciso dalle autorità locali per quattro casi di Coronavirus tra gli azzurrini. I tamponi effettuati al gruppo squadra sono tutti negativi, mentre i due calciatori e il membro dello staff risultati positivi al Covid-19 rientrano in Italia in serata. Inoltre, la gara di martedì contro la Polonia è anticipata alle 17. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 10 ottobre 2020) L’Under 21 è rientrataa Tirrenia, dopo il rinvio della gara con l’Islanda. Tuttieffettuati L’Under 21 è rientrataa Tirrenia dall’Islanda, dopo il rinvio della gara deciso dalle autorità locali per quattro casi di Coronavirus tra gli. Ieffettuati al gruppo squadra sono tutti, mentre i due calciatori e il membro dello staff risultati positivi al Covid-19 rientrano inin serata. Inoltre, la gara di martedì contro la Polonia è anticipata alle 17. Leggi su Calcionews24.com

