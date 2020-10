Italia, Mancini: "Punto su Chiellini. Attriti con Gravina? Ricostruzioni avventurose" (Di sabato 10 ottobre 2020) DANZICA, Polonia, - Roberto Mancini , ct della nazionale azzurra, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Nations League a Danzica contro la Polonia : " Ho ancora un paio di dubbi, devo ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 10 ottobre 2020) DANZICA, Polonia, - Roberto, ct della nazionale azzurra, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Nations League a Danzica contro la Polonia : " Ho ancora un paio di dubbi, devo ...

