Italia, Mancini esalta Immobile: «Con 38 gare di seguito, farebbe 25 gol»

Roberto Mancini respinge qualsiasi tentativo di polemica riguardante Ciro Immobile: ecco le parole del commissario tecnico Roberto Mancini, in conferenza stampa alla vigilia di Polonia-Italia, ha parlato così di Ciro Immobile.

Immobile – «Tutte le volte che ha giocato con noi ha fatto bene. Se l'Italia giocasse 38 partite di seguito, Immobile farebbe 25 gol, ma purtroppo ci ritroviamo una volta ogni tanto e questo complica le cose. Noi siamo contenti di avere attaccanti molto bravi come Immobile, Belotti, Caputo, Belotti e Kean».

