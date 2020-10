Italia, Bonucci: «Sarà una bella partita, importante fare bene» (Di sabato 10 ottobre 2020) Leonardo Bonucci ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Polonia-Italia Leonardo Bonucci, difensore della Juventus e della Nazionale Italiana, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Polonia-Italia. POLONIA – «Sarà importante fare bene per continuare la strada intrapresa. Sarà una bella partita e noi vogliamo tornare in Italia con i tre punti. Sarà emozionante essere accolti di nuovo dai tifosi. Gli stadi vuoti sono un’anomalia. In Italia ne entrano ancora pochi». SZCZESNY – «Lui è sempre molto sereno, la mette sempre sul ridere. Apprezzo questo suo modo di vivere la vita. Mi ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 10 ottobre 2020) Leonardoha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Polonia-Leonardo, difensore della Juventus e della Nazionalena, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Polonia-. POLONIA – «Saràper continuare la strada intrapresa. Sarà unae noi vogliamo tornare incon i tre punti. Sarà emozionante essere accolti di nuovo dai tifosi. Gli stadi vuoti sono un’anomalia. Inne entrano ancora pochi». SZCZESNY – «Lui è sempre molto sereno, la mette sempre sul ridere. Apprezzo questo suo modo di vivere la vita. Mi ...

Ambassadorunde1 : RT @footballitalia: According to La Gazzetta dello Sport, Leonardo Bonucci is the highest-paid Italian in Serie A, followed by Gianluigi Do… - halfvietguy : RT @footballitalia: According to La Gazzetta dello Sport, Leonardo Bonucci is the highest-paid Italian in Serie A, followed by Gianluigi Do… - footballitalia : RT @footballitalia: According to La Gazzetta dello Sport, Leonardo Bonucci is the highest-paid Italian in Serie A, followed by Gianluigi Do… - hamanney87 : RT @footballitalia: According to La Gazzetta dello Sport, Leonardo Bonucci is the highest-paid Italian in Serie A, followed by Gianluigi Do… - 19miktul : RT @footballitalia: According to La Gazzetta dello Sport, Leonardo Bonucci is the highest-paid Italian in Serie A, followed by Gianluigi Do… -