Irene Ghergo | chi è l’autrice del Gf Vip che ha litigato con Franceska Pepe

IgetitIwantedit : RT @Viperissima_: Franceska furibonda perché ha litigato con una autrice della trasmissione, Irene Ghergo, e sono quasi arrivate alle mani… - indahgale : RT @Viperissima_: Franceska furibonda perché ha litigato con una autrice della trasmissione, Irene Ghergo, e sono quasi arrivate alle mani… - indahgale : RT @naninani81: quindi questa è l’ultima apparizione di franceska perché ha litigato con irene ghergo, ?? adooooRo #GFVIP - naninani81 : quindi questa è l’ultima apparizione di franceska perché ha litigato con irene ghergo, ?? adooooRo #GFVIP - naninani81 : RT @Viperissima_: Franceska furibonda perché ha litigato con una autrice della trasmissione, Irene Ghergo, e sono quasi arrivate alle mani… -

Ultime Notizie dalla rete : Irene Ghergo

"Ho litigato con un'autrice del GF Vip" Chi è Irene Ghergo, l'autrice che si è scontrata con la Pepe SONDAGGIO - Chi vuoi salvare? Francesco Oppini: “Non ho paura di mia madre" Franceska Pepe ...prima è entrata in studio in ritardo per via di un diverbio nel backstage con un’autrice del Gf Vip - Irene Ghergo, che non ha certo bisogno di presentazioni - («Così, per malintesi: sai com’è, quando ...