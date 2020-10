Investito mentre rientrava a casa in bici: bimbo di 2 anni muore tra le braccia della mamma (Di sabato 10 ottobre 2020) Un bambino di due anni è morto dopo essere stato Investito a Pelago, in provincia di Firenze da un’auto. Il piccolo era in bici. La vettura stava rientrando nel parcheggio. Il piccolo era stato trasportato all’ospedale pediatrico Meyer con l’elisoccorso in codice rosso ma nonostante la corsa in sala operatoria non è stato possibile salvarlo. muore bimbo di 2 anni, la dinamica Il sindaco … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 10 ottobre 2020) Un bambino di dueè morto dopo essere statoa Pelago, in provincia di Firenze da un’auto. Il piccolo era in. La vettura stava rientrando nel parcheggio. Il piccolo era stato trasportato all’ospedale pediatrico Meyer con l’elisoccorso in codice rosso ma nonostante la corsa in sala operatoria non è stato possibile salvarlo.di 2, la dinamica Il sindaco … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Firenze, 10 ottobre 2020 - Non risulterebbero al momento ancora chiare le responsabilità in merito all' incidente che ieri è costato la vita a un bimbo di 2 anni, investito da un'auto mentre era su un ...

