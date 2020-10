Inter, saltato lo scambio Brozovic-Paredes con il PSG: il retroscena (Di sabato 10 ottobre 2020) Marcelo Brozovic poteva essere ceduto al PSG in uno scambio con Leandro Paredes: i dettagli e i retroscena dell’operazione. Nell’ultimo giorno di mercato l’Inter era stato contattato dal PSG per uno scambio secco che avrebbe coinvolto Marcelo Brozovic e Leandro Paredes. Il retroscena è stato svelato da Fabrizio Romano sottolineando che i nerazzurri avrebbe respinto la proposta non giudicando questo scambio un upgrade per il centrocampo. Inoltre Brozovic era stato seguito dall’Atletico Madrid ma era l’opzione di riserva dei Colchoneros nel caso in cui non avessero chiuso l’acquisto di Lucas Torreira dall’Arsenal. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 10 ottobre 2020) Marcelopoteva essere ceduto al PSG in unocon Leandro: i dettagli e idell’operazione. Nell’ultimo giorno di mercato l’era stato contattato dal PSG per unosecco che avrebbe coinvolto Marceloe Leandro. Ilè stato svelato da Fabrizio Romano sottolineando che i nerazzurri avrebbe respinto la proposta non giudicando questoun upgrade per il centrocampo. Inoltreera stato seguito dall’Atletico Madrid ma era l’opzione di riserva dei Colchoneros nel caso in cui non avessero chiuso l’acquisto di Lucas Torreira dall’Arsenal. Leggi su Calcionews24.com

Marcelo Brozovic è stato molto vicino a lasciare l'Inter, con i nerazzurri che hanno parlato di lui con Atletico e Psg, per intavolare degli scambi poi non concretizzati.

