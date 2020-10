Insistono su nuova Nutella fondente al cioccolato Cocoa in Italia | replica dell’azienda sulla bufala

Leggi su bufale

(Di sabato 10 ottobre 2020) Non si placano le voci e le condivisioni social a proposito dell’arrivo indella, al gusto di. Nonostante nei gironi scorsi il nostro team di sia prodigato nel portare alla vostra attenzione un primo contributo fondamentale per smentire la notizia, le indiscrezioni sono ancora più vive che mai soprattutto su Facebook oggi 10 ottobre. Per questa ragione abbiamo contattatomente fonti interne a Ferrero per provare a conoscere i piani aziendali a breve termine. Le ultimealinQualora non fosse bastato il primo articolo, lo ribadiamo: ad ...