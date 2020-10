Influenza, il caso dei centomila vaccini non riconosciuti dall’Aifa: non sono utilizzabili nel nostro Paese (Di sabato 10 ottobre 2020) “centomila dei 500mila vaccini anti-Influenza dell’ultima gara effettuata in Lombardia, quelli forniti dalla società cinese Life On, non sarebbero riconosciuti dall’agenzia italiana del farmaco, l’Aifa, e di conseguenza non sarebbero utilizzabili nel nostro Paese. Sarebbe l’ennesimo fatto grave in una vicenda in cui la Regione Lombardia ha dato il peggio di sé“. E’ quanto dichiarato dal capodelegazione del Pd in commissione sanità del Consiglio regionale della Lombardia, Samuele Astuti. “L’assenza di quel quantitativo porterebbe la Regione vicinissima al limite inferiore della copertura delle categorie più fragili ed esposte, lasciando del tutto scoperte intere fasce di popolazione ... Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 10 ottobre 2020) “dei 500milaanti-dell’ultima gara effettuata in Lombardia, quelli forniti dalla società cinese Life On, non sarebberodall’agenzia italiana del farmaco, l’Aifa, e di conseguenza non sarebberonel. Sarebbe l’ennesimo fatto grave in una vicenda in cui la Regione Lombardia ha dato il peggio di sé“. E’ quanto dichiarato dal capodelegazione del Pd in commissione sanità del Consiglio regionale della Lombardia, Samuele Astuti. “L’assenza di quel quantitativo porterebbe la Regione vicinissima al limite inferiore della copertura delle categorie più fragili ed esposte, lasciando del tutto scoperte intere fasce di popolazione ...

