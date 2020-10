Incendio in un container: a Boscoreale muore un bracciante agricolo (Di sabato 10 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBoscoreale (Na) – Tragico Incendio in provincia di Napoli: un uomo è morto carbonizzato all’interno di alcuni container in un rogo che si è sviluppato a Boscoreale. Esclusa dalle squadre dei Vigili del Fuoco la presenza di altre persone coinvolte nell’Incendio. In un primo momento si era ipotizzato che in quel container ci fosse un uomo senza fissa dimora che potrebbe essere stato avvolto dalle fiamme sprigionatesi da alcuni cartoni dati alle fiamme per riscaldarsi. Ma in realtà, dalle indagini condotte dai carabinieri, pare che si sia trattato di un incidente e che la persona morta possa essere un bracciante agricolo che lavorava in un campo coltivato poco distante. L'articolo ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 10 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – Tragicoin provincia di Napoli: un uomo è morto carbonizzato all’interno di alcuniin un rogo che si è sviluppato a. Esclusa dalle squadre dei Vigili del Fuoco la presenza di altre persone coinvolte nell’. In un primo momento si era ipotizzato che in quelci fosse un uomo senza fissa dimora che potrebbe essere stato avvolto dalle fiamme sprigionatesi da alcuni cartoni dati alle fiamme per riscaldarsi. Ma in realtà, dalle indagini condotte dai carabinieri, pare che si sia trattato di un incidente e che la persona morta possa essere unche lavorava in un campo coltivato poco distante. L'articolo ...

Un morto a Napoli, dove sono andati a fuoco alcuni container occupati da persone senza fissa dimora a Boscoreale. All'interno di uno dei container i vigili del fuoco, questa mattina, ...

In corso gli opportuni rilievi, l'intervento nella notte da parte dei vigili del fuoco che sono riusciti a domare il rogo ...

Un morto a Napoli, dove sono andati a fuoco alcuni container occupati da persone senza fissa dimora a Boscoreale. All'interno di uno dei container i vigili del fuoco, questa mattina, ...In corso gli opportuni rilievi, l'intervento nella notte da parte dei vigili del fuoco che sono riusciti a domare il rogo ...