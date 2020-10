In manovra 2-3 miliardi per gli sgravi, 3-4 per la Cig Covid (Di sabato 10 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 10 OTT - Tra i 2 e i 3 miliardi per un nuovo pacchetto di sgravi contributivi per spingere le assunzioni stabili e tra i 3 e i 4 miliardi per la proroga selettiva della Cig Covid per i ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 10 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 10 OTT - Tra i 2 e i 3per un nuovo pacchetto dicontributivi per spingere le assunzioni stabili e tra i 3 e i 4per la proroga selettiva della Cigper i ...

