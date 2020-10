In 700 a Roma per la ‘Marcia della Liberazione’ | fermato un manifestante senza mascherina

Leggi su dire

(Di sabato 10 ottobre 2020) ROMA – Attimi di tensione alla ‘Marcia della Liberazione‘, la manifestazione in corso a piazza San Giovanni, a Roma, contro la gestione dell’emergenza Covid, quando un manifestante che non indossava la mascherina, è stato fermato dalle forze dell’ordine e identificato. Alcuni dei manifestanti, in numero inferiore rispetto alle aspettative, hanno iniziato a gridare: ‘Vergogna vergogna’, ‘Arrestateci tutti’. La situazione è quindi tornata calma. La zona è presidiata dalla Polizia.700 I PARTECIPANTI, NON TUTTI SENZA LA MASCHERINA