Immigrati senza mascherina ballano per strada a Napoli. «Loro fanno quello che vogliono» ( video) (Di sabato 10 ottobre 2020) Immigrati ballano tranquillamente in strada senza rispettare le norme anti-Covid. A Napoli le misure contro il contagio da coronavirus sbandierate dal governatore campano Vincenzo De Luca valgono per tutti tranne che per gli Immigrati. Come dimostra un video girato a Porta Nolana venerdì sera e poi diventato virale. Il video riprende alcuni Immigrati africani che ballano in strada, senza utilizzare le mascherine e il distanziamento per limitare il rischio contagio. Immigrati ballano in strada, il video Il video è stato rilanciato anche dal profilo Twitter ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 10 ottobre 2020)tranquillamente inrispettare le norme anti-Covid. Ale misure contro il contagio da coronavirus sbandierate dal governatore campano Vincenzo De Luca valgono per tutti tranne che per gli. Come dimostra ungirato a Porta Nolana venerdì sera e poi diventato virale. Ilriprende alcuniafricani cheinutilizzare le mascherine e il distanziamento per limitare il rischio contagio.in, ilIlè stato rilanciato anche dal profilo Twitter ...

