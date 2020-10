Immigrati senza mascherina ballano per strada a Napoli, il video è virale (Di sabato 10 ottobre 2020) Succede per le strade di Napoli. Alcuni Immigrati senza mascherina si sollazzano con balli e danze tribali per le strade di Napoli. Immigrati ballano tranquillamente nelle strade della capitale partenopea senza rispettare le norme anti-Covid. A Napoli le misure drastiche contro il contagio da coronavirus sbandierate dal governatore campano Vincenzo De Luca valgono per tutti tranne che per gli Immigrati. … L'articolo Immigrati senza mascherina ballano per strada a Napoli, il video è virale è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di sabato 10 ottobre 2020) Succede per le strade di. Alcunisi sollazzano con balli e danze tribali per le strade ditranquillamente nelle strade della capitale partenopearispettare le norme anti-Covid. Ale misure drastiche contro il contagio da coronavirus sbandierate dal governatore campano Vincenzo De Luca valgono per tutti tranne che per gli. … L'articoloper, ilè stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

LegaSalvini : CORONAVIRUS, A NAPOLI GLI IMMIGRATI BALLANO IN STRADA SENZA MASCHERINA. MULTATI? 'NON DISTURBATELI, LORO POSSONO'. - matteosalvinimi : #Salvini: gli italiani farebbero qualsiasi tipo di lavoro se pagati normalmente, senza avere la concorrenza sleale… - Shajidn : RT @LegaSalvini: CORONAVIRUS, A NAPOLI GLI IMMIGRATI BALLANO IN STRADA SENZA MASCHERINA. MULTATI? 'NON DISTURBATELI, LORO POSSONO'. https:/… - VgAdele : RT @Noiconsalvini: CORONAVIRUS, A NAPOLI GLI IMMIGRATI BALLANO IN STRADA SENZA MASCHERINA. MULTATI? 'NON DISTURBATELI, LORO POSSONO'. https… - Ettore572 : RT @LegaSalvini: CORONAVIRUS, A NAPOLI GLI IMMIGRATI BALLANO IN STRADA SENZA MASCHERINA. MULTATI? 'NON DISTURBATELI, LORO POSSONO'. https:/… -

Ultime Notizie dalla rete : Immigrati senza Troppi migranti ancora senza diritti Quadruplicati in cinquant’anni Buone Notizie Matteo Salvini, bomba immigrazione su Pd e M5s: un referendum contro le ong

Ci siamo. La Lega si prepara una raccolta firme per ribadire un concetto che parrebbe ovvio, ovvero che tollerare o incentivare l'immigrazione ...

Case agli immigrati irregolari: il Ministero degli Interni boccia Zingaretti

Il ministero degli Interni dichiara “anticostituzionale” la norma votata dalla Regione Lazio per l'emergenza casa. Esulta Corrotti, Lega ...

Ci siamo. La Lega si prepara una raccolta firme per ribadire un concetto che parrebbe ovvio, ovvero che tollerare o incentivare l'immigrazione ...Il ministero degli Interni dichiara “anticostituzionale” la norma votata dalla Regione Lazio per l'emergenza casa. Esulta Corrotti, Lega ...