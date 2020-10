Il video delle BLACKPINK è stato censurato e la motivazione è pretestuosa

Leggi su biccy

(Di sabato 10 ottobre 2020) Ennesima polemica nel mondo del pop e questa volta c’entrano leche qualche giorno fa hanno pubblicato il loro ultimo, Lovesick Girls. All’interno deloriginale era presente anche una scena nella quale Jennie appariva vestita da infermiera, ma questo non è piaciuto alla Korean Health and Medical Worker che hanno sostenuto come la divisa della cantante fosse ‘stereotipata’ e ‘sessualizzata’. We will miss you, nurse Jennie pic.twitter.com/FsL1psJjd6 — 𝐦𝐨𝐨𝐧𝐱𝐬𝐭𝐚𝐫♕ (@4816) October 8, 2020 Risultato? Scena rimossa. La casa discografica, come riportato da MTV, ha chiesto scusa e rimosso la scena. “Non era nostra ...