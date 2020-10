Il vaccino cinese per la Lombardia non ha l'ok dell'agenzia del farmaco (Di sabato 10 ottobre 2020) AGI ​- Arriva anche il vaccino senza la certificazione dell'Aifa, l'agenzia italiana del farmaco, nell'accidentato percorso della Regione Lombardia per garantire una preziosa protezione dall'influenza ai tempi del Covid. Dopo la mancata aggiudicazione della nona gara, la decima ha visto presentarsi la cinese LifeOn e la Falkem Swiss. La prima, che dovrebbe fornire 100mila dosi, è priva del pezzo di carta necessario a mettere in commercio il vaccino, la seconda, chiamata a garantire 400mila dosi, non ha effettuato la registrazione ad Anac, l'autorità anticorruzione. "Rischio ritardi nella somministrazione" “E' una situazione che può avere un impatto sui ... Leggi su agi (Di sabato 10 ottobre 2020) AGI ​- Arriva anche ilsenza la certificazione'Aifa, l'italiana del farmaco, nell'accidentato percorsoa Regioneper garantire una preziosa protezione dall'influenza ai tempi del Covid. Dopo la mancata aggiudicazionea nona gara, la decima ha visto presentarsi laLifeOn e la Falkem Swiss. La prima, che dovrebbe fornire 100mila dosi, è priva del pezzo di carta necessario a mettere in commercio il, la seconda, chiamata a garantire 400mila dosi, non ha effettuato la registrazione ad Anac, l'autorità anticorruzione. "Rischio ritardi nella somministrazione" “E' una situazione che può avere un impatto sui ...

