“Il sistema ‘Garko’ esiste anche in politica e nel calcio”. Vladimir Luxuria racconta i retroscena (Di sabato 10 ottobre 2020) Vladimir Luxuria svela retroscena: “Il sistema ‘Garko’ c’è anche in politica e nel calcio” Dopo il coming out di Gabriel Garko in diretta al Grande Fratello Vip, anche Vladimir Luxuria si è espressa in merito al fatto che l’omosessualità oggi è ancora causa di discriminazione. In un’intervista a Today, la Luxuria ha spiegato che ancora oggi molti preferiscono non fare coming out per timore di non lavorare più, com’è accaduto a Gabriel Garko. “È un sistema. Parlando in generale, conosco le pressioni degli agenti di spettacolo, di chi pensa che se un attore si dichiara gay poi non viene chiamato a fare ... Leggi su tpi (Di sabato 10 ottobre 2020)svela: “Il‘Garko’ c’èine nel calcio” Dopo il coming out di Gabriel Garko in diretta al Grande Fratello Vip,si è espressa in merito al fatto che l’omosessualità oggi è ancora causa di discriminazione. In un’intervista a Today, laha spiegato che ancora oggi molti preferiscono non fare coming out per timore di non lavorare più, com’è accaduto a Gabriel Garko. “È un. Parlando in generale, conosco le pressioni degli agenti di spettacolo, di chi pensa che se un attore si dichiara gay poi non viene chiamato a fare ...

