Il Segreto | anticipazioni 11-16 ottobre | Matias scopre che Marcela lo ha tradito?

Leggi su tutto.tv

(Di sabato 10 ottobre 2020) Ilnei prossimi episodi vedràalle prese con i problemi coniugali con. Lerelative alle puntate in onda dal 11 al 16, rivelano che il giovane sembrerà riavvicinarsi ad Alicia e ad un certo punto sembrerà scoprire che la moglie lo hacon Tomas. Nel frattempo, Pablo verrà riconosciuto legalmente da don Ignacio, ma si allontanerà da Carolina non riuscendo ad accettare di non poterla amare mentre i paesani saranno spaventati per l’arrivo di una rivolta a Puente Viejo. Infine, tutti cercheranno di far riappacificare Dolores e Tiburcio. Il11-16: Ignacio riconosce legalmente Pablo LeIl ...