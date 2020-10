Il ritorno dei Negramaro con “Contatto”: il significato del nuovo singolo (Di sabato 10 ottobre 2020) I Negramaro sono tornati con un nuovo singolo dopo una lunga pausa, “Contatto”, che apre la strada al nuovo omonimo album View this post on Instagram #Contatto è il nostro nuovo singolo, lo potrete ascoltare dal 9 ottobre! Link in bio per il pre-save A post shared by Negramaroofficial (@Negramaroofficial) on Oct 5, 2020 at … L'articolo Il ritorno dei Negramaro con “Contatto”: il significato del nuovo singolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di sabato 10 ottobre 2020) Isono tornati con undopo una lunga pausa, “Contatto”, che apre la strada alomonimo album View this post on Instagram #Contatto è il nostro, lo potrete ascoltare dal 9 ottobre! Link in bio per il pre-save A post shared byofficial (@official) on Oct 5, 2020 at … L'articolo Ildeicon “Contatto”: ildelproviene da YesLife.it.

GQitalia : È un ritorno in grande stile, quello dei @Negramaro con #Contatto - RadioItalia : Il ritorno dei @Negramaro ! - sara_gerardina : Mi manca non avere una “casa di famiglia” a cui fare ritorno, dove ritrovare la cameretta dell’infanzia, tutti i ri… - EleObviously : RT @lulls_hs: 24 Settembre 2020 Ritorno degli Zouis 9 Ottobre 2020 Ritorno dei #lilo IO LO SAPEVO CHE QUESTO 2020 NON POTEVA REGALARCI SO… - swxxtxcreature : RT @lulls_hs: 24 Settembre 2020 Ritorno degli Zouis 9 Ottobre 2020 Ritorno dei #lilo IO LO SAPEVO CHE QUESTO 2020 NON POTEVA REGALARCI SO… -

Ultime Notizie dalla rete : ritorno dei Il ritorno dei diavoli in Australia la Repubblica WWE Draft 2020, SmackDown: il New Day si divide, confermato Reigns

Nello show blu va in onda prima puntata della divisione dei roster: restano ai loro posti i due campioni del mondo, ma non mancano i colpi di scena ...

Giornata mondiale della salute mentale: perché la depressione riguarda le donne più degli uomini

Uno dei disturbi più frequenti tra le donne, nettamente peggiorato durante i mesi di lockdown è la depressione perinatale o post partum. "A prescindere dal Coronavirus, la gravidanza, la maternità e i ...

Nello show blu va in onda prima puntata della divisione dei roster: restano ai loro posti i due campioni del mondo, ma non mancano i colpi di scena ...Uno dei disturbi più frequenti tra le donne, nettamente peggiorato durante i mesi di lockdown è la depressione perinatale o post partum. "A prescindere dal Coronavirus, la gravidanza, la maternità e i ...