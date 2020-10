Il Paradiso delle Signore anticipazioni settimanali dal 12 al 16 ottobre: Luciano se ne va di casa (Di sabato 10 ottobre 2020) Le anticipazioni della seconda settimana di ottobre de Il Paradiso delle Signore raccontano che Luciano ha deciso di andare via di casa, di andare a vivere con Clelia. Una scelta che non fa piacere nè a Silvia, nè a Federico impegnato però con Adelaide nelle nuove elezioni come presidentessa del Circolo. Intanto al Paradiso cresce l’agitazione per la nuova collezione che Vittorio e Marta sono pronti a presentare. La festaArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di sabato 10 ottobre 2020) Ledella seconda settimana dide Ilraccontano cheha deciso di andare via di, di andare a vivere con Clelia. Una scelta che non fa piacere nè a Silvia, nè a Federico impegnato però con Adelaide nelle nuove elezioni come presidentessa del Circolo. Intanto alcresce l’agitazione per la nuova collezione che Vittorio e Marta sono pronti a presentare. La festaArticolo completo: dal blog SoloDonna

