Il Paradiso delle signore, anticipazioni 12 ottobre: Umberto sta vicino ad Adelaide (Di sabato 10 ottobre 2020) Il Paradiso delle signore torna lunedì 12 con un nuovo appuntamento in cui le vicende subiranno un salto temporale di quattro mesi. Le anticipazioni relative a questa puntata, rivelano che Vittorio sta per tornare a Milano dal viaggio di nozze e Luciano sarà in ansia per la nuova collezione che deve essere assolutamente pronta in tempo. Nel frattempo, Gabriella sarà concentratissima sulla festa di fidanzamento con Cosimo mentre Agnese e Maria faranno ritorno dalla Sicilia e verranno accolte da Salvatore e Rocco. Infine, Umberto starà vicino a sua cognata Adelaide che teme di non essere riconfermata come presidentessa del Circolo.

