Il nuovo romanzo de “I trentenni” è per i Millennial che non hanno mai smesso di sognare gli anni '90

Leggi su it.mashable

(Di sabato 10 ottobre 2020); uscito “Ci vediamo all’uscita”, il secondodi Silvia Rossi, Stefania Rubino e Ilaria Sirena, le autrici del progetto “I;, che ormai dal 2013 fa rivivere l’amore incondizionato per gli’90 Se avete mai scritto a caratteri cubitali con gli Uni Posca sui diari i nomi dei vostri amici e delle vostre cotte, se Beverly Hills 90210 era l’appuntamento imperdibile della settimana, e se vi siete mai interrogati sul senso d’indossare le Buffalo anche per andare al liceo, questo; ilche fa per voi.