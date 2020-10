Il Napoli comunica che anche l’ultimo tampone in lavorazione è negativo (Di sabato 10 ottobre 2020) anche l’ultimo tampone in lavorazione, in casa Napoli, è negativo. Lo comunica il club partenopeo su Twitter. Si trattava di un test relativo ad un membro dello staff, residuale dai tamponi processati nella giornata di ieri, il cui esito era stato negativo per tutti. L’ultimo tampone in lavorazione è risultato negativo al Covid-19. — Official SSC Napoli (@sscNapoli) October 10, 2020 L'articolo Il Napoli comunica che anche l’ultimo tampone in lavorazione è negativo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 10 ottobre 2020)l’ultimoin, in casa, è. Loil club partenopeo su Twitter. Si trattava di un test relativo ad un membro dello staff, residuale dai tamponi processati nella giornata di ieri, il cui esito era statoper tutti. L’ultimoinè risultatoal Covid-19. — Official SSC(@ssc) October 10, 2020 L'articolo Ilchel’ultimoinilsta.

juventusfc : Juventus Football Club comunica che la Prima Squadra scenderà in campo per la gara Juventus – Napoli domani alle 20… - capuanogio : La @juventusfc comunica che domani alle 20,45 scenderà in campo per giocare #JuveNapoli. La scelta dell’ASL di… - tvdellosport : ?? BREAKING NEWS ???? La @juventusfc comunica: “Domani regolarmente in campo alle 20:45 come stabilito dal calendari… - napolista : Il #Napoli comunica che anche l’ultimo #tampone in lavorazione è negativo Si trattava di un test relativo ad un mem… - SilviaPrato1 : RT @CanonBruteMove: Perché, se il protocollo é un feticcio come sostiene #DeLuca, la ASL Napoli 2 comunica la “quarantena” (cit.) solo in r… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli comunica Il Napoli comunica: "Negativi i tamponi processati" Goal.com Covid, chiude un’altra scuola in provincia di Napoli: 1200 studenti a casa

Maestra positiva al Covid, scuola chiusa d’urgenza nel Napoletano [Articolo del 7 ottobre] «Come comunicato dal Dirigente scolastico è risultata positiva un’insegnante del plesso Parco Nana, ...

Media e archeologia, al MANN l'"altro Giappone": il futuro ha un cuore antico

Il futuro ha un cuore antico. Da Oriente a Occidente. Un cuore che pulsa al ritmo binario della “bufera del progresso” e delle tempeste del passato: tsunami epocali che hanno ...

Maestra positiva al Covid, scuola chiusa d’urgenza nel Napoletano [Articolo del 7 ottobre] «Come comunicato dal Dirigente scolastico è risultata positiva un’insegnante del plesso Parco Nana, ...Il futuro ha un cuore antico. Da Oriente a Occidente. Un cuore che pulsa al ritmo binario della “bufera del progresso” e delle tempeste del passato: tsunami epocali che hanno ...