Il matrimonio di Luca Argentero e Cristina Marino dopo la sorpresa non riuscita (Foto) (Di sabato 10 ottobre 2020) Luca Argentero romanticissimo stava preparando tutto per il matrimonio a sorpresa con Cristina Marino ma purtroppo il lockdown ha rovinato tutto (Foto). Lei lo ha scoperto dopo e nonostante l’attore non sia riuscito nell’impresa si è emozionata tanto. Argentero voleva sposarla prima della nascita della figlia Nina Speranza ma a Verissimo Cristina Marino rivela la nuova data del matrimonio. La coppia si sposerà l’anno prossimo, prima dell’estate e il desiderio è quello di avere accanto solo le persone che hanno vissuto il loro amore. “Prima che partorisse aveva deciso di fare un matrimonio a sorpresa e ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 10 ottobre 2020)romanticissimo stava preparando tutto per ilconma purtroppo il lockdown ha rovinato tutto (). Lei lo ha scopertoe nonostante l’attore non sia riuscito nell’impresa si è emozionata tanto.voleva sposarla prima della nascita della figlia Nina Speranza ma a Verissimorivela la nuova data del. La coppia si sposerà l’anno prossimo, prima dell’estate e il desiderio è quello di avere accanto solo le persone che hanno vissuto il loro amore. “Prima che partorisse aveva deciso di fare une ...

Peonia249 : RT @EleLe08: Stamattina ho litigato con tutta la mia famiglia perché voglio rispettare l'ordinanza di De Luca e non andare ad un matrimonio… - RenzoCianchetti : RT @EleLe08: Stamattina ho litigato con tutta la mia famiglia perché voglio rispettare l'ordinanza di De Luca e non andare ad un matrimonio… - kenyabros1 : RT @EleLe08: Stamattina ho litigato con tutta la mia famiglia perché voglio rispettare l'ordinanza di De Luca e non andare ad un matrimonio… - arquer12 : RT @EleLe08: Stamattina ho litigato con tutta la mia famiglia perché voglio rispettare l'ordinanza di De Luca e non andare ad un matrimonio… - CesareChiummo : RT @EleLe08: Stamattina ho litigato con tutta la mia famiglia perché voglio rispettare l'ordinanza di De Luca e non andare ad un matrimonio… -

Ultime Notizie dalla rete : matrimonio Luca Covid, le nozze negate di Luisa: "Per i divieti ho rinviato il matrimonio due volte, mi risarcisca De Luca" La Repubblica Il matrimonio di Luca Argentero e Cristina Marino dopo la sorpresa non riuscita (Foto)

Luca Argentero romanticissimo stava preparando tutto per il matrimonio a sorpresa con Cristina Marino ma purtroppo il lockdown ha rovinato tutto (foto). Lei lo ha scoperto dopo e nonostante l’attore ...

Luca Argentero matrimonio bis | L’annuncio ufficiale a Verissimo

Cristina Marino è tornata negli studi di Verissimo mesi dopo aver messo al mondo la prima figlia avuta insieme a Luca Argentero. Le sorprese per la coppia di attori però non finisce qui, tanto che ...

Luca Argentero romanticissimo stava preparando tutto per il matrimonio a sorpresa con Cristina Marino ma purtroppo il lockdown ha rovinato tutto (foto). Lei lo ha scoperto dopo e nonostante l’attore ...Cristina Marino è tornata negli studi di Verissimo mesi dopo aver messo al mondo la prima figlia avuta insieme a Luca Argentero. Le sorprese per la coppia di attori però non finisce qui, tanto che ...