Il debutto di Romulus ha una data ufficiale | il nuovo promo sottotitolato lancia il conto alla rovescia

(Di sabato 10 ottobre 2020) Finalmente ildiha una. La serie prodotta da Sky Original e firmata da Matteo Rovere arriverà a novembre su Sky e Now Tv ma, in particolare, lo farà a partire dal 6 novembre. Iltrailer della serie,in italiano,così le storie e gli scontri che daranno vita ad un mondo primitivo e brutale governato dnatura e dagli dei e che ha dato vita a Roma. La nascita della Capitale e di quello che ha rappresentato alle su origini sarà al centro dei dieci episodi diretti da Matteo Rovere, Michele Alhaique ed Enrico Maria Artale. Nel cast ditroveremo Andrea Arcangeli, Francesco di Napoli e Marianna Fontana, saranno loro i protagonisti che si ...

Debutterà il prossimo 6 novembre su Sky e in streaming su NOW TV, come annunciato dal trailer ufficiale appena rilasciato, "Romulus", la serie prodotta da Sky, Cattleya – parte di ITV Studios – e Groe ...