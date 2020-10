Il Covid non risparmia gli atleti: l’ex NBA Pekovic in gravi condizioni (Di sabato 10 ottobre 2020) Gran fisico ma una spiccata agilità, che lo rendevano un giocatore difficile da marcare sotto canestro. Nikola Pekovic, 34 anni, si è ritirato qualche anno fa a causa di un problema alle caviglie, ma adesso ha una sfida ben più grande da affrontare. Il giocatore montenegrino, come riporta il sito serbo Telegraf, è in gravi condizioni dopo aver contratto il coronavirus. Respira al momento con l’aiuto di un ventilatore. L'articolo Il Covid non risparmia gli atleti: l’ex NBA Pekovic in gravi condizioni ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 10 ottobre 2020) Gran fisico ma una spiccata agilità, che lo rendevano un giocatore difficile da marcare sotto canestro. Nikola, 34 anni, si è ritirato qualche anno fa a causa di un problema alle caviglie, ma adesso ha una sfida ben più grande da affrontare. Il giocatore montenegrino, come riporta il sito serbo Telegraf, è indopo aver contratto il coronavirus. Respira al momento con l’aiuto di un ventilatore. L'articolo Ilnongli: l’ex NBAinilNapolista.

Ultime Notizie dalla rete : Covid non Lasciare supplenza breve per altra COVID: ecco perché non si può Orizzonte Scuola Bologna, autista invita due ragazzi a mettere la mascherina. Picchiato

Episodio di violenza al capolinea del bus 19. Indagini dei carabinieri per risalire ai responsabili del pestaggio ...

Covid: Albania, obbligatorio uso mascherine all'aperto

TIRANA, 10 OTT - In Albania l'uso delle mascherine diventa obbligatorio anche all'aperto. Il nuovo provvedimento, in vigore il prossimo giovedi, durerà fino almeno al febbraio 2021, e' stato annunciat ...

