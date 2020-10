«Il Covid? Arriva da Wuhan. Il vaccino? Piuttosto divento kamikaze. La scienza? Meglio la natura». Tra i no-mask di Roma – Video (Di sabato 10 ottobre 2020) «Il Covid l’hanno fatto a Wuhan ed è Arrivato in Italia tramite le scie chimiche. Se state male, prendete una tachipirina, un po’ di vino e il peperoncino», «Non ho paura del Coronavirus, io sono un leone, quest’influenza mi scansa», «Il vaccino? Assolutamente no, Meglio diventare kamikaze. È solo un espediente economico». In piazza, a Roma, vanno in scena le teorie più strampalate sulla diffusione del Covid-19 in Italia e nel mondo. Altro che scienza, i negazionisti – che si sono dati appuntamento oggi a San Giovanni in Laterano – danno il Meglio di sé tra complottismo e teorie surreali. Le accuse alla stampa OPEN ... Leggi su open.online (Di sabato 10 ottobre 2020) «Ill’hanno fatto aed èto in Italia tramite le scie chimiche. Se state male, prendete una tachipirina, un po’ di vino e il peperoncino», «Non ho paura del Coronavirus, io sono un leone, quest’influenza mi scansa», «Il? Assolutamente no,diventare. È solo un espediente economico». In piazza, a, vanno in scena le teorie più strampalate sulla diffusione del-19 in Italia e nel mondo. Altro che, i negazionisti – che si sono dati appuntamento oggi a San Giovanni in Laterano – danno ildi sé tra complottismo e teorie surreali. Le accuse alla stampa OPEN ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Arriva Anief: il pericolo Covid arriva da fuori, il nuovo DPCM ne terrà conto col ritorno alla Dad mirato Orizzonte Scuola Ospedale Covid modulare di Caserta aperto da ieri, ma è ancora un cantiere

A Caserta sono arrivati i primi tre pazienti. Ma l'ospedale sembra ancora un cantiere. La storia degli ospedali Covid della Campania ancora chiusi Quando è esplosa la pandemia di Coronavirus la ...

Coronavirus, ancora boom di contagi: in un solo giorno quasi 500 positivi in più in Piemonte

Sfiora i 500 casi oggi l'incrementodei contagi da Coronavirus in Piemonte ... e nei reparti di terapia intensiva non sono arrivati altri pazienti. Il totale piemontese resta di 22; in aumento ...

