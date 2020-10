Il corpo di Elena ritrovato nel fiume: Era uscita per una passeggiata (Di sabato 10 ottobre 2020) Una vicende di cui non si ha ancora una visione chiara, la donna uscita per fare una passeggiata è stata ritrovata dopo giorni, morta nel fiume. Elena trovata morta (Leggo)La scomparsa da San Donà del Piave, lo scorso 6 ottobre. Elena aveva detto a tutti che sarebbe uscita per fare una passeggiata, qualcosa che non aveva minimamente impensierito i suoi familiari. Elena Giulino, 55enne, madre di due figli, viveva insieme alla sorella ed al cognato. Proprio questi ultimi avvertono le forze dell’ordine della scomparsa della donna, stupiti ed impauriti per non averla ancora vista tornare a casa. Poi la terribile scoperta, che ha gettato nello sgomento parenti ed amici della vittima. Il corpo di ... Leggi su chenews (Di sabato 10 ottobre 2020) Una vicende di cui non si ha ancora una visione chiara, la donnaper fare unaè stata ritrovata dopo giorni, morta neltrovata morta (Leggo)La scomparsa da San Donà del Piave, lo scorso 6 ottobre.aveva detto a tutti che sarebbeper fare una, qualcosa che non aveva minimamente impensierito i suoi familiari.Giulino, 55enne, madre di due figli, viveva insieme alla sorella ed al cognato. Proprio questi ultimi avvertono le forze dell’ordine della scomparsa della donna, stupiti ed impauriti per non averla ancora vista tornare a casa. Poi la terribile scoperta, che ha gettato nello sgomento parenti ed amici della vittima. Ildi ...

