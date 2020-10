Il contratto sociale sulla pelle degli ultimi

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 10 ottobre 2020) Stamattina ho cercato vanamente nella mia biblioteca il libro in cui lessiottocento bambini rom uccisi ad Auschwitz il 10 ottobre del 1944, ottantasei anni fa esatti. In realtà non ricordo nemmeno in che libro l’ho letto, non possiedo libri specifici sullo sterminio dei rom. Mi sono arreso presto, pensavo che tanto ne avrei trovati i dettagli su internet e invece no, solo accenni formali e ripetitivi copiati di sito in sito. La memoria mi soccorre poco: in qualche ora circa ottocento bambini furono mandati al gas e poi cremati. Non ricordo il numero esatto, non ricordo quale fosse l’età minima e massima dei bambini, non ricordo i motivi di un massacro così specifico e repentino. Ma non è soltanto la memoria mia a fare cilecca. È la memoria di quel giorno che non c’è, di quegli ottocento bambini, del ...