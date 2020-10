Il coinquilino non paga l’affitto, lui lo butta dalla finestra (Di sabato 10 ottobre 2020) Succede a Roma, zona Prenestino. I due originari del Bangladesh dopo una violenta lite hanno risolto la cosa con un volo dalla finestra per uno di loro. Auto carabinieri (Firenze Post)Roma, zona Prenestino. Una lite furiosa, aspra, nata per motivi che solitamente possono anche riguardare due coinquilini, il pagamento dell’affitto. Possono riguardare certo, ma è altrettanto certo che l’epilogo della lite non è cosa che si vede o si sente tutti i giorni. Al culmine della lite, tra uno spintone ed una parola di troppo uno dei due compagni d’appartamento vola giù dalla finestra, spinto dall’altro. La disputa tra i due di 44 e 52 anni, originari del Bangladesh ha davvero scioccato tutti. Per fortuna, il volo del litigante sfortunato si è ... Leggi su chenews (Di sabato 10 ottobre 2020) Succede a Roma, zona Prenestino. I due originari del Bangladesh dopo una violenta lite hanno risolto la cosa con un voloper uno di loro. Auto carabinieri (Firenze Post)Roma, zona Prenestino. Una lite furiosa, aspra, nata per motivi che solitamente possono anche riguardare due coinquilini, ilmento dell’affitto. Possono riguardare certo, ma è altrettanto certo che l’epilogo della lite non è cosa che si vede o si sente tutti i giorni. Al culmine della lite, tra uno spintone ed una parola di troppo uno dei due compagni d’appartamento vola giù, spinto dall’altro. La disputa tra i due di 44 e 52 anni, originari del Bangladesh ha davvero scioccato tutti. Per fortuna, il volo del litigante sfortunato si è ...

