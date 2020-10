Il 63% degli italiani ha avuto disturbi mentali durante lockdown

Leggi su ilfogliettone

(Di sabato 10 ottobre 2020) Secondo i dati di una ricerca realizzata dall`Istituto Elma Research in sei paesi europei (Francia, Germania, Gran Bretagna, Italia, Spagna, Polonia), per conto di Angelini Pharma in occasione del 10 ottobre, la giornata mondiale della salute mentale, il 58% dei cittadini hannosintomi dipsicologici con una durata maggiore di 15 giorniil. Con punte del 63% in Italia, del 63% in Gran Bretagna e del 69% in Spagna, paesi dove l`impatto del COVID 19 è stato più forte, mentre il dato risulta inferiore al 50% (47%) in Germania. Diversi i sintomi citati: insonnia, difficoltà a dormire o risvegli notturni (19% media europea, 20% Italia); mancanza di energia o debolezza (16% media europea, 14% Italia); tristezza o voglia di piangere (15% media europea, 18% in Italia); paure ...